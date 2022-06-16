В Кремле назвали условие для нормализации российско-американских отношений Песков: нормализация отношений между Россией и США возможна при отказе Вашингтона от гегемонизма

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Администрация президента России

Нормализация отношений между Россией и США возможна при одном условии — при отказе Вашингтона от гегемонизма в мировых делах, заявил в интервью РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, время для планирования следующих контактов между двумя странами настанет тогда, когда диалог между Россией и США будет выстроен на основе взаимоуважения и взаимной выгоды.

Единственный способ — это отказаться от политики гегемонизма в мировых делах и понять, что Россия не хочет, не может и не собирается быть ничьим вассалом — в любом смысле этого слова. И вот когда произойдет вызревание того, что с Россией можно говорить только на основе взаимной выгоды, взаимного уважения, тогда и настанет время для планирования следующих контактов, — сказал Песков.

Ранее политолог Владимир Можегов заявил, что Москва и Вашингтон находятся в состоянии онтологической войны за передел мира, где Россия выступает в роли восставшего против глобализма в лице США, а именно Демократической партии Штатов. Эксперт добавил, что «мира» между сторонами не будет в ближайшие 20–30 лет.

Политолог Анатоль Ливен считает, что чрезмерное втягивание США в ситуацию на Украине грозит перерасти в прямое столкновение с Россией. Вашингтон уже крупно помогает Киеву деньгами, поставляет тяжёлое и современное оружие, отметил он.