В Кремле назвали угрозу мировому порядку Песков: агрессивная политика НАТО спровоцировала Россию к принятию ответных мер

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Агрессивная политика НАТО в адрес России вызвала напряженность в Европе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает ТАСС. Пресс-секретарь отметил, что приближение военной инфраструктуры Альянса к границам России добавило опасности к опасениям российских властей касательно безопасности страны. Высказывание Пескова стало ответом на заявление генсека военно-политического блока Йенса Столтенберга о том, что действия РФ на Украине стали атакой на текущий миропорядок.

Ситуация эта вызревала на протяжении нескольких десятилетий, во многом ее провоцировала агрессивная политика, которую проводил Североатлантический Альянс в отношении нашей страны, постоянно волнами приближая свою инфраструктуру к границам РФ. Это создало дополнительные опасности для нас и потребовало от России принятия мер, — заявил Песков.

Он подчеркнул, что российские власти не согласны с оценкой Столтенберга, касательно событий на Украине. Пресс-секретарь считает, что настоящей угрозой для мирового порядка стал государственный переворот на Украине в 2014 году, который, по его словам, срежиссировали страны-члены Альянса, вопреки гарантиям глав МИД европейских стран.

Кроме того, настоящая угроза мировому порядку и ситуации в мире и на нашем континенте, то есть в Европе — наверное, переворот, который произошел на Украине в 2014 году и который был тщательно срежиссирован, в том числе странами — членами НАТО, — заявил Песков.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что нынешнее положение Европы является самым опасным со времен Второй мировой войны, а конфликт на Украине может перерасти в большую войну между Россией и НАТО. По его словам, государства Альянса помогают Украине оружием, деньгами и оборудованием, но их солдаты не заходят на территорию этой страны.