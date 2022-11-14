В Кремле назвали сроки оглашения послания президента Федеральному собранию Песков: Путин выступит с посланием Федеральному собранию до конца года

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Президент России Владимир Путин выступит с посланием Федеральному собранию до конца года, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. При этом точную дату в Кремле пока назвать не могут, передает ТАСС.

Оглашение послания президента Федеральному собранию пока планируется до конца года, точной даты еще нет, — заявил Песков.

В феврале на совещании по экономике Путин сообщал, что у него началась серия встреч по подготовке к посланию. Позднее, после начала специальной военной операции, в публичном графике главы государства подобных совещаний не было.

10 ноября источники РБК сообщали, что Кремль начал подготовку к посланию президента России Федеральному собранию. По информации издания, глава государства планирует затронуть тему специальной операции России на Украине.

Ранее Песков сообщил, что проведение прямой линии с президентом России будет зависеть от его графика. По его словам, в настоящее время расписание российского лидера динамичное.