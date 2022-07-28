В Кремле назвали справедливыми жалобы Борреля на популярность Лаврова Песков: жалобы Борреля на популярность Лаврова справедливы

Фото: Министерство иностранных дел РФ

Сергей Лавров

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал справедливыми жалобы главы евродипломатии Жозепа Борреля на популярность министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Песков отметил, что в медийном пространстве Боррель не просто менее популярен, а у него попросту «нет шансов» перед Лавровым, передает РИА Новости.

Он (Боррель. — NEWS.ru) справедливо жаловался. Он действительно менее популярен. Тут у него шансов нет, — заявил Песков.

Ранее Боррель обратил внимание на то, что западные СМИ порой не передают сделанные им заявления, однако пишут о словах Лаврова. Как заявил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности, речь идет об определенной тенденции, в рамках которой СМИ прислушиваются к словам «противника».

Следом официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова указала, что западные СМИ берегут свое «ментальное здоровье», предпочитая писать о Лаврове, а не Борреле. По ее словам, пресса следит за тем, что потребляет информационно ее аудитория. Кроме того, она напомнила, что в Великобритании ведущая предвыборных дебатов «упала в обморок после очередного абсурдного заявления» министра иностранных дел королевства Лиз Трасс.