В Кремле ответили на принятие сеймом Польши антироссийской резолюции Песков назвал резолюцию сейма Польши антироссийской истерикой

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Дмитрий Песков

Признание сеймом Польши РФ «страной —спонсором терроризма» является продолжением антироссийской истерики, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости. Пресс-секретарь главы государства также отметил, что польские власти отказываются смотреть правде в глаза и признавать трагическим происшествием крушение самолета Ту-154 под Смоленском в 2010 году, обвиняя в этом Россию. Тогда в авиакатастрофе погибли 96 человек, в том числе президент Польши Лех Качиньский.

Что касается решения сейма — то продолжается антироссийская истерика, так к этому и относимся, — сказал Песков.

15 декабря сейм Польши принял резолюцию, в которой Россия называется государством, поддерживающим терроризм. В резолюции РФ приписали множественные нарушения, в частности в области прав человека и в «несоблюдении устава ООН». Также нижняя палата польского парламента призвала республиканский совет министров вводить новые антироссийские санкции и продолжать поддержку Украины.

Депутат Госдумы Александр Толмачев заявил, что резолюция польского сейма является «вирусом ненависти в фашистской оболочке». Он добавил, что документ носит рекомендательный характер и не предусматривает никаких юридических последствий. Парламентарий также предположил, что за этим решением стоят США, так как Белый дом через другие государства работает над усилением давления на Москву.