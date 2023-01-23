Песков отреагировал на уход Мау с поста ректора РАНХиГС Песков: Путину доложили об уходе Мау с поста ректора РАНХиГС

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Владимир Мау

Президенту России Владимиру Путину доложили об уходе ректора РАНХиГС Владимира Мау со своего поста, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков. При этом он не стал комментировать перспективы работы назначенного временно исполняющим обязанности ректора академии директора АНО «Россия — страна возможностей» Алексея Комиссарова сразу на двух постах, передает РИА Новости.

Разумеется, президенту об этом докладывалось. Это очень важное учебное заведение и, кстати говоря, которое за последнее, наверное, даже больше чем десятилетие превратилось действительно в очень важный образовательный центр, центр повышения квалификации и так далее и тому подобное, — заявил Песков.

23 января премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение об освобождении Мау от ректорской должности. Назначенный врио ректора Комиссаров ранее в течение двух лет возглавлял Фонд развития промышленности и занимал различные должности в правительстве Москвы.

Мау был фигурантом дела о мошенничестве в особо крупном размере в составе организованной группы. Следствие считало его причастным к неисполнению договоров между Московской высшей школой социальных и экономических наук («Шанинка») и Фондом новых форм развития образования и к фиктивному трудоустройству 12 сотрудников. Мау не признавал вину. Расследование дела прекратили в октябре 2022 года, а в ноябре он уехал в Израиль. В РАНХиГС сообщили, что ректор находился в плановом отпуске, согласованном с кабмином.