В Кремле заявили о прямой вовлеченности Запада в конфликт на Украине Песков: поставки оружия Киеву свидетельствуют о прямой вовлеченности Запада в конфликт

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Кремль расценивает поставки оружия Киеву Западом как прямую вовлеченность в конфликт, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, заявления европейских столиц, НАТО и США о неучастии этих стран в конфликте при активной поставке оружия Украине не соответствуют действительности.

В Москве все, что делает и Альянс, и упомянутые столицы, воспринимается как прямая вовлеченность в конфликт. Мы видим, что она растет, — подчеркнул Песков.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс не является и не будет стороной конфликта на Украине, поскольку не отправляет туда ни войска, ни самолеты. По его словам, военно-политический блок лишь поставляет снаряжение Киеву, помогая отстаивать его право на самооборону в соответствии с Уставом ООН.

До этого верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз не является и не хочет становиться участником конфликта на Украине. По его словам, страны сообщества помогают в военном отношении Киеву и пытались избежать конфликта до последнего момента.

В декабре 2022 года глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине не только за счет поставок оружия, но и подготовки кадров. По его словам, бойцов для Украины готовят на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран Североатлантического альянса.