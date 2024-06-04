В Кремле назвали приоритетным вопрос снабжения российского города Песков: снабжение Калининграда является одним из приоритетов для Кремля

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Дмитрий Песков

Снабжение Калининграда является одним из приоритетов для Кремля, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на вопрос о возможных проблемах с морскими перевозками. Он подчеркнул, что никаких затруднений в этом вопросе быть не должно, передает РИА Новости.

Обеспечение всем необходимым Калининграда морским путем является одним из абсолютных приоритетов для нашей страны. <…> Эта тема важна, и не может быть и речи о том, чтобы были какие-то затруднения в снабжении Калининграда, — сказал Песков.

Представитель Кремля отметил, что президент Владимир Путин много раз высказывался на этот счет и неоднократно принимал участие в соответствующих дискуссиях. Кроме того, вопрос обеспечения Калининграда непосредственно ведет правительство Российской Федерации, подчеркнул Песков.

Ранее Дмитрий Песков заявил, что иностранные инструкторы, занимающиеся обучением солдат Вооруженных сил Украины, не имеют никаких иммунитетов от ударов российских войск. Он подчеркнул, что не имеет значения также, из какой страны эти инструкторы.

До этого колумнист газеты Washington Post Ли Хокстадер выразил мнение, что президент РФ Владимир Путин может ответить военным ударом на решение главы Франции Эммануэля Макрона направить военных инструкторов на Украину. По словам журналиста, такой шаг был бы удобной возможностью унизить «агрессивного противника России».