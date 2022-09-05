В Кремле назвали причины митингов в Европе на фоне энергокризиса Песков: митинги в Европе вызваны падением уровня жизни и доходов европейских компаний

Фото: IMAGO/Christoph Hardt/Global Look Press

МИР Жители немецкого Кельна вышли на митинг в поддержку России

Митинги в Европе на фоне энергокризиса вызваны падением уровня жизни и доходов европейских компаний, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, это падение неизбежно будет провоцировать «вопросы» к руководству европейских стран, голосовавших за принятие антироссийских санкций.

Очевидно, что людям, предпринимателям, компаниям в Европе жить становится хуже, работать становится хуже, денег зарабатывается меньше. Уровень жизни падает — добавил Песков.

Ранее в немецком Кёльне прошли массовые митинги против поставок оружия на Украину. Уличное шествие началось от Кёльнского собора. Одними из главных требований протестующих также стали отмена санкций против РФ и введение в эксплуатацию газопровода «Северный поток — 2».

2 сентября в немецком городе Касселе (федеральная земля Гессен) произошли столкновения полиции и протестующих против оборонной промышленности и поставок оружия, в том числе на Украину. По данным правоохранителей, восемь стражей порядка получили легкие ранения.