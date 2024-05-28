В Кремле назвали причину, почему Путин задерживается в Узбекистане Песков: Путин долго находится в Узбекистане из-за обилия тем для обсуждения

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин и Шавкат Мирзиёев

Президент России Владимир Путин уже третий день находится в Узбекистане из-за того, что ему с президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым нужно обсудить много тем, рассказал в беседе с LIFE.ru пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. По его словам, президент России должен был вернуться в Москву раньше.

Планировалось, что Путин возвращается сегодня в Москву и вечером будет мероприятие. А связано оно (продление пребывания в Узбекистане. — NEWS.ru) с объемом двусторонних отношений, очень теплыми личными отношениями глав двух государств и обилием тем, которые им нужно обсуждать вдвоем, — объяснил Песков.

Ранее Песков заявил, что личное общение президентов России и Узбекистана Владимира Путина и Шавката Мирзиёева является важным элементом визита российского лидера в республику. Он добавил, что в моменты такого общения обсуждаются самые чувствительные вопросы.

До этого Песков назвал Путина трудоголиком. По словам представителя Кремля, российский лидер работает с раннего утра и до поздней ночи. Он добавил, что рабочий день президента может быть растянут по суткам, а его график весьма и весьма насыщенный.