В Кремле назвали причину ослабления рубля Орешкин: к ослаблению рубля привела мягкая денежно-кредитная политика

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Основной причиной ослабления рубля является мягкая денежно-кредитная политика, заявил помощник президента России Максим Орешкин. По его словам, которые приводит ТАСС, ситуация должна нормализоваться в ближайшее время.

Основной источник ослабления рубля и ускорения инфляции — мягкая денежно-кредитная политика. Центральный банк обладает всеми необходимыми инструментами, чтобы нормализовать ситуацию уже в ближайшее время и обеспечить снижение темпов кредитования до устойчивых уровней, — цитирует агентство помощника главы государства.

Орешкин подчеркнул, что в интересах отечественной экономики — сильный рубль, слабая национальная валюта осложняет структурную перестройку экономики, а также негативно отражается на реальных доходах населения.

14 августа курс доллара на Московской бирже впервые с 23 марта 2022 года превысил отметку в 100 рублей, составив 100,33 рубля. Евро вырос до 109,52 рубля, подорожав на 0,74 рубля.

Экономист Александр Разуваев ранее отметил, что приближение курса доллара к знаковой отметке в 100 рублей означает, что санкции Запада все-таки работают и России остается только держать удар. По его словам, можно уравнять значения валют, если деноминировать рубль в пропорции 1 к 100.