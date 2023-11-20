В Кремле назвали позицию Финляндии русофобской Песков: Финляндия сменила уважительные отношения с Россией на русофобию

Россию и Финляндию связывали отношения, построенные на уважении, однако теперь в Хельсинки заняли русофобскую позицию, заявил на брифинге представитель Кремля Дмитрий Песков. Он отметил, что Москва сожалеет о такой политике финских властей. Таким образом пресс-секретарь президента РФ прокомментировал намерения Хельсинки закрыть все пункты пропуска на границе с Россией, передает РИА Новости.

Прагматичные [отношения с Финляндией]. Основанные на взаимоуважении. И, конечно же, мы сожалеем, что вот на смену этим отношениям пришла такая исключительно русофобская позиция, которой теперь стали придерживаться руководители этой страны, соседней нашей страны, — подчеркнул Песков.

Представитель Кремля уточнил, что сейчас между государствами нет диалога. Песков добавил, что инициатором этого стала финская сторона.

Ранее издание IltaLehti со ссылкой на источники сообщило, что финское правительство готово закрыть в ночь с 21 на 22 ноября четыре оставшиеся контрольно-пропускных пункта на границе с Россией. По данным издания, решение связано с неконтролируемым потоком беженцев из Ирака, Сирии и Сомали.