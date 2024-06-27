В Кремле назвали перспективную страну для развития отношений с Россией Песков заявил о перспективах развития отношений между Россией и Конго

Фото: kremlin.ru/Алексей Даничев/РИА «Новости»

Дени Сассу-Нгессо и Владимир Путин

Демократическая Республика Конго имеет все перспективы для развития отношений с Россией, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, потенциал двусторонних отношений между странами задействован далеко не в полную силу, передает РИА Новости.

Весьма и весьма перспективная для нас страна, дружественная страна для развития двусторонних отношений, потенциал которых весьма и весьма далек от полноценного задействования, поэтому есть над чем работать, — сказал Песков.

По его словам, президент африканского государства Дени Сассу-Нгессо, который в настоящий момент находится в Москве с официальным визитом, является частым гостем в РФ. В частности, он посетил недавний саммит Россия — Африка в Санкт-Петербурге, а до этого был участником такой же конференции в Сочи пять лет назад.

Ранее обозреватель Bloomberg Каришма Васвани сообщала, что страны Азии, от Индии до Индонезии, все меньше зависят от Соединенных Штатов и делают разворот в сторону России и Китая. По ее словам, одним из примеров служит заинтересованность Малайзии в присоединении к БРИКС.

Как отметила журналист, БРИКС представляет собой альтернативу возглавляемым Западом институтам, таким как Всемирный банк и Международный валютный фонд, который ввел болезненные меры после азиатского финансового кризиса в конце 1990-х. Автор также отметила, что роль сверхдержавы в этом регионе играют уже не США, а Китай, который Запад считает своей главной угрозой.