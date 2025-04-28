В Кремле назвали перемирие к 80-летию Победы проявлением доброй воли России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Перемирие к 80-летнему юбилею победы в Великой Отечественной войне, объявленное президентом России Владимиром Путиным 28 апреля, является проявлением доброй воли РФ, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что глава государства пошел на данный шаг, руководствуясь соображениями гуманитарного характера, передает ТАСС.

Президент руководствуется соображениями гуманитарного характера. Это проявление доброй воли главы российского государства, — сказал Песков.

В понедельник, 28 апреля, Путин сообщил, что перемирие в зоне СВО со стороны России начнет действовать с полуночи 8 мая до полуночи 11 мая. В Кремле уточнили, что Москва даст Киеву адекватный и эффективный ответ, если перемирие будет нарушено. Отмечается, что решение Путина в очередной раз подчеркивает готовность Москвы к мирным переговорам без предварительных условий.

В ответ на это глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что страна предлагает России объявить перемирие на 30 дней с текущего момента. По его словам, ждать до 8 мая, как предложила Москва, не обязательно, «если огонь можно прекратить сейчас и с любой даты на 30 дней — значит, это реально, а не просто для парада».