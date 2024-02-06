В Кремле назвали основные темы переговоров Путина в Турции Песков: Путин обсудит все аспекты торговых отношений в ходе визита в Турцию

Фото: Recep Tayyip Erdogan Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Путин и Реджеп Эрдоган

Президент России Владимир Путин в ходе своего визита в Турцию намерен обсудить все аспекты торговых отношений двух государств, передает ТАСС. По его словам, будут обсуждаться, в частности, вопросы расчетов, выход на конкретные договоренности об учреждении российско-турецкого банка и дорожная карта создания газового хаба.

Торгово-экономические отношения во всех измерениях будут обсуждаться <...> Турция — наш важный торгово-экономический партнер, и, конечно, все нюансы этих отношений будут на повестке дня, — сказал представитель Кремля.

Ранее РИА Новости со ссылкой на администрацию президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана сообщало, что Путин во время предстоящего визита в Турцию намерен обсудить дорожную карту предложенного Москвой проекта газового хаба на территории турецкого государства. Отмечалось, что лидеры двух стран дадут свои поручения по этому вопросу.

В январе источники издания Ekonomim утверждали, что экспортеры из Турции начали чаще получать отказы от банков при попытке оформить денежный перевод в Россию. При этом уточнялось, что проблемы начали возникать с 1 января. Источник РИА Новости утверждал, что банки работают в прежнем режиме, никаких указаний от правительственных структур, запрещающих работать с Россией, не поступало.