В Кремле назвали незаконным использование замороженных резервов России Песков назвал незаконным использование золотовалютных резервов РФ для восстановления Украины

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал незаконным использование золотовалютных резервов РФ для восстановления Украины. По его словам, которые передает ТАСС, Москва выступает категорически против этого и анализирует меры для предотвращения данной ситуации.

Подобные действия были бы абсолютно незаконными, они противоречили бы всем нормам и правилам международных законов, и Россия выступала бы категорически против этого, — сказал Песков.

Накануне украинский премьер-министр Денис Шмыгаль указал, что планы по восстановлению Украины на текущий момент оцениваются в сумму $750 млрд, при этом основным источником финансирования в Киеве видят конфискованные активы Российской Федерации. По словам Шмыгаля, в общей сложности замороженных активов россиян должно хватить на сумму до $500 млрд.

Еще в мае глава европейской дипломатии Жозеп Боррель предложил рассмотреть вопрос об изъятии замороженных валютных резервов России для помощи в восстановлении Украины после военной операции. Он сравнил это с мерой, которую ранее применили к Афганистану. Вашингтон ранее выделил $3,5 млрд замороженных активов ЦБ Афганистана на гуманитарную помощь и компенсацию выплат семьям жертв терактов 11 сентября.