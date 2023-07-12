В Кремле назвали НАТО наступательным альянсом Песков назвал НАТО наступательным альянсом, несущим нестабильность и агрессию

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал НАТО наступательным альянсом, сообщило РИА Новости. По его словам, эта организация несет в себе нестабильность и агрессию.

НАТО — наступательный альянс, который несет нестабильность и агрессию, — сказал Песков.

Ранее Песков отметил, что страны — участницы НАТО в преддверии саммита в Вильнюсе 11-12 июля демонстрировали антироссийский настрой. По его словам, это сквозит в заявлениях представителей государств, входящих в состав Альянса. Песков подчеркнул, что важно обратить внимание на содержательную часть этого мероприятия, а не то, где именно проходит саммит, близко ли, далеко от России.

До этого представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что на саммите НАТО в Вильнюсе будет разыгран красочный спектакль в поддержку Украины. По ее словам, сейчас вокруг саммита вбрасываются различные новости, организуются сборы помощи Киеву. Подобные пиар-ходы принимаются, чтобы продемонстрировать, что киевский режим остается на плаву, добавила дипломат. Она также заявляла, что Россия создаст новые гарантии безопасности, поскольку НАТО и ОБСЕ отказываются их обсуждать. По ее словам, Москва оформляла свои предложения в письменном виде и направляла их западным партнерам.