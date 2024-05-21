В Кремле назвали любопытной реакцию США на требование МУС по Нетаньяху Песков: Россия будет наблюдать за развитием ситуации вокруг МУС и Нетаньяху

Фото: Dana Kopel/XinHua/Global Look Press

Биньямин Нетаньяху

Вашингтон весьма любопытно отреагировал на требование Международного уголовного суда (МУС) выдать ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС. По его словам, Россия будет наблюдать за ситуацией, добавив, что Москва не является участником Римского статута и не признает его юрисдикции.

В целом ситуация более чем любопытная в плане отношения США, готовности использовать санкционные методы даже в отношении этого МУСа. Весьма любопытно. С одной стороны мы не поддерживаем, но с другой стороны внимательно наблюдаем и фиксируем особенности позиций, — сообщил Песков.

Ранее МУС запросил ордера на арест лидера палестинского движения ХАМАС в секторе Газа Яхьи Синвары и премьера Израиля. Их обвинили в геноциде и в военных преступлениях, совершенных во время противостояния с октября 2023 года.

В ответ на это президент США Джо Байден и госсекретарь Энтони Блинкен заявили, что власти США отвергают требование прокурора МУС выдать ордер на арест Нетаньяху. Кроме того, в Вашингтоне считают постыдным сравнение Израиля и ХАМАС. Члены Конгресса США от обеих партий еще в апреле предупредили МУС, что примут ответные меры в случае выдачи ордера на арест израильских чиновников, включая Нетаньяху.