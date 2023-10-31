Песков назвал квазивойной действия Запада против России

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Дмитрий Песков

Особый режим для компаний из недружественных стран, которые уходят из России, можно объяснить квазивойной, развернутой западными странами, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. При этом, по его словам, которые передает ТАСС, Москва заинтересована в иностранных организациях, желающих работать на территории РФ.

С учетом той, наверное, квазивойны, которая ведется с РФ коллективным Западом, в том числе и экономической войны, конечно же, в отношении западных компаний, которые отсюда выходят под давлением своих правительств, действует особый режим, — сообщил Песков.

Он добавил, что Россия продолжает оставаться открытой страной для зарубежных инвесторов. Как подчеркнул представитель Кремля, Москва готова создавать комфортные условия для работы иностранных компаний. Песков также отметил, что для организаций из недружественных стран не может быть «свободного выхода» из России, и за этим следит правительственная комиссия.

Ранее экономист Ксения Бондаренко оценила будущее инвестиционной активности в России. По ее словам, на фоне спада прямых внешних вложений может произойти их замещение внутренними, в том числе роль инвестора на себя придется взять государству.