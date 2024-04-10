При разрешении украинского вопроса важно учитывать, что Донбасс и Новороссия вошли в состав России, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Таким образом он ответил на слова генсека ООН Антониу Гутерриша, что конфликт нужно завершить при соблюдении принципа территориальной целостности Украины. Пресс-секретарь президента РФ напомнил, что геополитические реалии после начала СВО изменились, его слова приводит ТАСС.