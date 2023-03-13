В Кремле назвали Иран и Саудовскую Аравию ключевыми игроками в регионе Песков: Россия приветствует шаги по снижению напряженности между Ираном и Саудовской Аравией

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Принц Фейсал ибн Фархан Аль Сауд и министр иностранных дел Ирака Фуад Хусейн

Россия приветствует шаги по снижению напряженности между Ираном и Саудовской Аравией, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя подписание Тегераном и Эр-Риядом соглашения о возобновлении дипотношений. Он отметил, что эти страны являются ключевыми игроками в регионе, передает РИА Новости.

Мы приветствуем любые шаги, которые могут способствовать и будут способствовать понижению уровня напряженности и оптимизации диалога в регионе, весьма нестабильном регионе. Тем более когда речь идет о таких ключевых региональных игроках, как Саудовская Аравия и Иран, — сказал Песков.

10 марта Иран и Саудовская Аравия при посредничестве Китая подписали соглашение о возобновлении дипотношений. Согласно договору, в течение двух месяцев страны намерены открыть посольства. Главы МИД двух государств собираются провести встречи для обсуждения реализации соглашения.

В середине февраля стало известно, что Эр-Рияд начал восстанавливать отношения с Дамаском, разорванные в 2012 году. На такие шаги Саудовская Аравия пошла для того, чтобы снизить зависимость сирийцев от Ирана. Эксперты полагают, что потепление в отношениях между странами произошло после разрушительного землетрясения в Сирии, после которого Эр-Рияд предоставил гуманитарную помощь Дамаску.