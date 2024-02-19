Песков назвал хамскими заявления западных политиков о смерти Навального

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Алексей Навальный

Заявления западных политиков о смерти оппозиционера Алексея Навального являются хамскими, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, они не подобают государственным деятелям и не красят их.

В условиях, когда нет никакой информации, выступать с такими, скажем, откровенно хамскими заявлениями, мы считаем, абсолютно непозволительно, — сказал Песков.

По словам Пескова, расследование смерти Навального ведется, но результаты пока не были обнародованы. Он добавил, что не знает, когда тело политика будет возвращено его семье. Администрация президента не занимается соответствующими вопросами, подчеркнул он.

Навальный скончался 16 февраля в исправительной колонии № 3 «Полярный волк». После прогулки он почувствовал себя плохо и практически сразу потерял сознание, сообщили в УФСИН. По данным RT, причиной смерти оппозиционера, предварительно, стал оторвавшийся тромб.

Тем временем министр иностранных дел Британии Дэвид Кэмерон заявил, что Лондон рассмотрит введение санкций в отношении отдельных людей из-за смерти Навального. Он отметил, что ведомство не может объявить о них заранее, и добавил, что возможность введения таких мер будет обсуждаться.