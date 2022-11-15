В Кремле назвали грабежом резолюцию ООН о российских репарациях Украине Песков назвал грабежом золотовалютных резервов резолюцию ООН о репарациях Украине

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Резолюция ООН о выплате репараций в пользу Украины является формализацией «грабежа» незаконно заблокированных российских золотовалютных резервов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит РИА Новости, это решение не является юридически обязывающим.

Организаторы этого процесса пытаются завершить грабеж наших резервов, которые были незаконным образом заблокированы. Это формализация этого грабежа с использованием площадки ООН. Решение это не является юридически обязывающим, так мы и будем к этому относиться, — подчеркнул представитель Кремля.

Ранее участники спецсессии Генассамблеи ООН приняли резолюцию о выплате, предположительно, причиненного ущерба Россией Украине. За резолюцию по созданию международного реестра ущерба проголосовали 94 страны, против высказались 14, воздержались 73.

Постпред России при ООН Василий Небензя назвал документ юридически ничтожным, так как этот документ, как и все остальные, принимаемые ООН, носит рекомендательный характер. По его словам, таким образом западные страны стремятся использовать заблокированные ими средства России для продолжения поставок и оплаты уже поставленных Киеву вооружений. Представитель России назвал такую возможность «неприкрытым грабежом».