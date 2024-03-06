В Кремле назвали главное событие в политической повестке Песков: ВФМ является самым главным событием в политической повестке

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Всемирный фестиваль молодежи в Сочи

Всемирный фестиваль молодежи, который проходит в Сочи, является самым значительным событием в политической повестке на данным момент, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, РФ не собирается становиться закрытым от внешнего мира государством, и ВМФ подтверждает это, передает ТАСС.

Фестиваль — это самое главное, что сейчас происходит, — сказал Песков.

В адрес организаторов Всемирного фестиваля молодежи пришло рекордное количество заявок на участие. Сам фестиваль, согласно президентскому указу, будет проходить с 1 по 7 марта. Региональная программа будет проводиться с 10 по 17 марта. Иностранные участники посетят 30 российских городов.

Доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ Вадим Трухачев заявил NEWS.ru, что Всемирный фестиваль молодежи нужно использовать для работы с подрастающим поколением из других стран. По его словам, речь идет прежде всего об Аргентине и о Словакии. Это сигнал Западу, что Россия не находится в изоляции, добавил Трухачев.

В свою очередь первый замруководителя администрации президента страны Сергей Кириенко заявил, что всякие попытки бойкотировать Россию провалились. По его словам, это подтверждает Всемирный фестиваль молодежи, его участниками стали 190 стран. Он подчеркнул, что некоторым участникам пытались помешать посетить страну, однако они «поборолись» за это право.