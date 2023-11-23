В Кремле назвали Европу угрозой для России Песков: Европа представляет угрозу для России

Фото: U.S. Army/Markus Rauchenberger

Россия не угрожает Европе, но Европа представляет угрозу для России, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину. Так он прокомментировал слова президента Чехии Петра Павела о российской угрозе для ЕС и необходимости подготовки сообщества к военному конфликту с Москвой.

Россия не представляет угрозы для Европы, Европа представляет угрозу для России. И Европа, будучи подконтрольным США континентом, я имею в виду ЕС, именно они участвуют в НАТО, которая двигается со всей своей военной мощью к нашим границам, — заявил Песков.

Он подчеркнул, что это очевидный, неоспоримый факт. Именно приближение Альянса к границам России представляет для нее угрозу и «заставляет нас делать то, что мы делаем сейчас», сказал Песков. Он также отметил, что в последние годы из Праги раздается много истеричных заявлений, которые не красят руководство Чехии.

Ранее президент Чехии Петр Павел заявил, что Россия остается главной угрозой для Евросоюза, а армии стран сообщества готовятся к конфликту высокой интенсивности. По его словам, РФ потребуется длительное время на восстановление боеспособности после противостояния с Украиной, но государства НАТО все равно считают ее «угрозой номер один». Позицию чешского лидера поддержали президенты Венгрии и Польши.