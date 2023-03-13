В Кремле назвали единственный путь к достижению целей России на Украине Песков: поставленные Россией цели на Украине можно достичь только военным путем

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Поставленные Россией цели на Украине сейчас можно достичь только военным путем, заявил во время общения с журналистам представитель Кремля Дмитрий Песков. Как передает РИА Новости, он сказал, что предпосылок для перехода ситуации в мирное русло сейчас нет.

Пока никаких предпосылок для перехода процесса в мировое русло нет. Для нас абсолютным приоритетом продолжает оставаться и будет оставаться всегда — это достижение поставленных целей. Сейчас они могут быть достигнуты только военным путем, — сказал Песков.

10 марта представитель Кремля рассказал, что несмотря на «пропагандистские потоки ненависти» и «оболванивание» украинского населения, там остаются «ручейки трезвых подходов» к отношениям с Москвой. По его словам, отношения России и Украины в будущем неизбежны, потому что страны являются соседями.

Ранее экс-глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер призвал «запустить мирный процесс» для Украины. Для этого, по его мнению, необходимо создать контактную группу из представителей европейских стран. При этом Ишингер отметил, что «речь не может идти о требовании от Украины готовности к переговорам сегодня же», однако «запустить мирный процесс» давно пора.