В Кремле назвали «дискриминационными» решения Норвегии против россиян Песков: решения Норвегии о запрете въезда туристам не могут остаться без ответа

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что запрет о въезде в Норвегию туристам не может остаться без ответа. Представитель Кремля назвал такие решения «исключительно дискриминационными», пишут «Известия».

Мы не принимаем подобные решения и сожалеем, что норвежское руководство избрало такой путь. Ухудшение наших двусторонних отношений, которые и без того не блещут своим качеством, не по нашей инициативе, — подчеркнул Песков в беседе с журналистами.

Власти Норвегии ранее объявили, что путешественникам из России будет отказано во въезде на территорию страны, если целью их визита станут туристические и другие цели не первостепенной важности. В правительстве страны отметили, что ограничения начнут действовать с 29 мая. Запрет распространяется в том числе на туристов, которые получили визу от других государств, входящих в Шенгенское соглашение.

Однако несколько целей визита, такие как поездка к родственникам, работа и учеба, не подпадают под запрет властей Норвегии. Страна пристально следит за обстановкой на границе и готова «принять меры», если это потребуется в сложившейся ситуации.