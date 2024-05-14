В Кремле назвали дату визита Путина в Китай Путин посетит Китай с официальным визитом 16-17 мая

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Владимир Путин

Президент России Владимир Путин посетит Китай с официальным визитом 16-17 мая, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля. Поездка пройдет в рамках приглашения председателя КНР Си Цзиньпина.

По приглашению председателя КНР Си Цзиньпина президент РФ Владимир Путин 16-17 мая 2024 года посетит с государственным визитом Китай в качестве своей первой зарубежной поездки после вступления в должность, — говорится в сообщении.

Путин и Си Цзиньпин проведут переговоры, по итогам которых состоится подписание ряда документов. Они также примут участие в церемонии по случаю 75-летия установления дипломатических отношений и открытия Годов культуры двух стран. В ходе поездки запланирована встреча Путина с премьером Государственного совета страны. Визит охватит города Пекин и Харбин.

До этого Китай поздравил Путина со вступлением в должность президента России. Представитель МИД КНР Линь Цзянь отметил, что Си Цзиньпин направил российскому лидеру соответствующее послание.

Ранее председатель КНР «рассерженно отреагировал» на попытки Запада осудить Китай и оказать на него давление из-за дружеских отношений с Россией, отмечали в The New York Times. По информации газеты, в ходе переговоров в Париже европейские политики попытались надавить на Пекин по теме конфликта на Украине.