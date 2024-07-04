В Кремле назвали дату визита премьера Индии в Россию Визит премьер-министра Индии в Россию состоится 8-9 июля

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Нарендра Моди

Премьер-министр Индии Нарендра Моди приедет в Россию с официальным визитом в начале следующей недели, 8-9 июля, сообщили в пресс-службе Кремля. Он проведет переговоры с президентом Владимиром Путиным. В ходе них стороны обсудят перспективы дальнейшего развития отношений Нью-Дели и Москвы, а также актуальные вопросы международной и региональной повестки дня.

8-9 июля состоится официальный визит в Россию премьер-министра Индии Нарендры Моди. На переговорах с Владимиром Путиным будут обсуждены перспективы дальнейшего развития традиционно дружественных российско-индийских отношений, а также актуальные вопросы международной и региональной повестки дня, — говорится в сообщении.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что подготовка визита премьер-министра Индии находится на финальной стадии. По мнению журналистов Bloomberg, предстоящая поездка Моди в Москву станет дипломатической победой Путина. Визит политика говорит о том, что Индия придает большое значение развитию отношений с Россией.

До этого товарооборот России и Индии увеличился на 10% по итогам первых четырех месяцев 2024 года. Он вырос до рекордных $23,1 млрд.