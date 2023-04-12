В Кремле назвали цели закона об электронных повестках Песков: закон об электронных повестках призван исправить бардак в военкоматах

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Закон об электронных повестках призван исправить бардак в военкоматах, сделать учет эффективным и удобным для россиян, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, скорость принятия Госдумой законопроекта объясняется важностью документа и изменений. Песков отметил, что президент Владимир Путин в курсе содержания закона и рассмотрит документ, как только он поступит ему на подпись.

Когда началась специальная военная операция, мы с вами увидели, что местами у нас в военкоматах много бардака. Вот как раз этот законопроект призван этот бардак — а) исправить, б) сделать [процесс] современным, эффективным и удобным для граждан, — сказал представитель Кремля.

Вопросы о нюансах процесса принятия закона Песков предложил переадресовать Госдуме.

Госдума приняла закон об электронных повестках и создании реестра военнообязанных во втором и третьем чтениях 11 апреля. Автор законопроекта, глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов рассказал, что благодаря нововведениям вся система воинского учета станет прозрачной, а сведения актуальными.

Несколько депутатов Госдумы оказались шокированы молниеносным рассмотрением законопроекта, принятого одним днем. Свое возмущение в беседе с журналистами высказал парламентарий Николай Коломейцев. Его поддержали коллеги Алексей Куринный и Артем Прокофьев.