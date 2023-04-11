В Кремле назвали цель законопроекта о реестре военнообязанных Песков: законопроект о едином реестре военнообязанных связан не с мобилизацией, а с учетом

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что законопроект о едином реестре военнообязанных связан не с мобилизацией, а с воинским учетом. По словам представителя Кремля, которые приводит РИА Новости, систему необходимо модернизировать, она должна стать понятной, быстрой и информативной.

В целом, эта работа абсолютно необходима: нам нужно усовершенствовать и модернизировать систему военного учета. <...> Это не связано с мобилизацией, это связано с воинским учетом, и это нужно понимать, и это нужно объяснять, — заявил Песков.

Спикер Кремля призвал «набраться терпения» по теме единого реестра военнообязанных, а также электронных повесток. Песков отметил, что все вопросы прояснит парламент. По словам пресс-секретаря главы государства, если у людей возникают вопросы, то власти обязаны дать ответы. Он добавил, что сейчас ведется экспертная работа.

Песков добавил, что в Кремле не ожидают паники и новой волны эмиграции из-за обсуждаемых в парламенте изменений.

11 апреля на сайте Госдумы опубликовали проект закона об электронных повестках. Согласно предлагаемым поправкам, рассылка бумажных повесток также сохранится. Со дня получения повестки и до явки в военкомат гражданам будет запрещено покидать страну. В случае неявки без уважительной причины в течение 20 дней со дня, указанного в повестке, в отношении гражданина будет применяться ряд мер, в частности, запрет на постановку на учет в налоговом органе и регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя.