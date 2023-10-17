В Кремле назвали абсурдом нелюбовь поляков к России Песков: враждебная позиция Польши в отношении России абсурдна

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Москва считает абсурдом враждебную позицию Польши по отношению к России, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит РИА Новости, вины РФ в таком недоброжелательном настрое Варшавы нет.

Мы считаем абсурдным, что два соседних государства настолько враждебны друг другу, причем не по нашей вине. Но тем не менее факт остается фактом: поляки нас не любят, они с нами не дружат, они занимают весьма и весьма враждебную позицию по всем вопросам, которые касаются нас. Нам это не нравится, — сказал Песков.

Он усомнился в том, что в сейчас есть какие-либо шансы на улучшение отношений между Москвой и Варшавой. Песков пояснил, что в руководстве Польши нет никаких сегментов, которые бы явно или завуалировано намекали бы на необходимость сближения с Россией.

Ранее пресс-секретарь президента РФ назвал Польшу агрессивной страной, которая вмешивается во внутренние дела других государств. По его словам, Варшава занимается подрывной деятельностью, поэтому на фоне потенциальных угроз с ее стороны Россия и Белоруссия находятся начеку.