В Кремле назвали абсурдом обеспокоенность ФРГ из-за поездки Путина в Минск

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Президент РФ Владимир Путин с президентом Александром Лукашенко

Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал абсурдной обеспокоенность властей Германии по поводу визита главы российского государства Владимира Путина в Минск. В интервью Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1» он пояснил, что контакты Москвы и Минска осуществляются «не против кого-то», а ради взаимной выгоды и заинтересованности.

Совершенно абсурдная обеспокоенность, потому что контакты ближайших союзников, коими являются Россия и Белоруссия, не должны никого беспокоить, — считает представитель Кремля.

19 декабря Путин прилетел в Минск на переговоры с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Российский лидер посетил белорусскую столицу впервые за три года. На протяжении последних лет все встречи глав двух стран проходили на территории российского государства.

По итогам встречи Путин и Лукашенко договорились продолжать практику совместных военных учений РФ и Белоруссии. Президент России в свою очередь заявил, что стороны также будут создавать новую военную технику.

Путин также подчеркнул, что товарооборот Москвы и Минска за 10 месяцев текущего года вырос на 10%. Российский лидер выразил надежду на то, что товарооборот РФ и Белоруссии достигнет рекордных $40 млрд.

Лукашенко ранее заявил, что никому не удастся поссорить Минск и Москву. По его словам, только Россия протянула Белоруссии руку в сложный момент. Он подчеркнул, что в 2020 году, когда в Белоруссии проходили акции протеста, Москва оказала помощь его стране.