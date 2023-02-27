В Кремле назвали абсурдным новый санкционный список ЕС Песков назвал абсурдным новый санкционный список ЕС, включающий врачей и правозащитников

Фото: kremlin.ru

Новый санкционный список ЕС выглядит абсурдно, поскольку в нем присутствуют имена врачей и правозащитников, которые не имеют никакого отношения к теме санкций, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит РИА Новости, ограничения не доставят этим людям никакого дискомфорта.

[В список внесена] Москалькова, омбудсмен, которая занимается вопросами обмена пленными. Все это, конечно же, абсурдно. Видно, что уже просто записывают непонятно кого в санкции, людей, совершенно не имеющих отношения к санкционной тематике, просто чтобы сформировать какие-то новые списки, — заявил представитель Кремля.

ЕС ввел в действие 10-й пакет санкций против России, в который включены Минобороны РФ и Служба внешней разведки, предприятие «Росатомфлот», медиагруппа «Россия сегодня», Альфа-Банк, Росбанк и Тинькофф Банк. Кроме того, в черный список попали глава Россотрудничества Евгений Примаков, хирург Леонид Рошаль, глава СПЧ Валерий Фадеев, омбудсмен Татьяна Москалькова и зампред правительства Московской области Вячеслав Духин — за эвакуацию детей из зоны спецоперации. Всего ограничения введены в отношении 87 физических и 34 юридических лиц.