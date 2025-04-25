В Кремле нашли украинский след в гибели генерала Москалика Песков: Киев показал свою сущность во время взрыва машины генерала Москалика

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

На месте взрыва в Балашихе

Во время взрыва в Балашихе, в результате которого погиб генерал-лейтенант Ярослав Москалик, Киев в очередной раз показал свою сущность, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину. По его словам, России стоит быть начеку, несмотря на возможность мирных переговоров с Украиной.

Киевский режим лишний раз просто показывает свою сущность. Киевский режим продолжает вовлеченность в террористическую активность на территории нашей страны, — сказал он.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов предположил, что подготовка Украиной убийства Москалика могла проводиться при содействии Великобритании. По его мнению, почерк этого инцидента выдает причастность к нему Лондона. Однако точный ответ на этот вопрос должны дать отечественные спецслужбы, констатировал парламентарий.

Между тем депутат Госдумы Александр Бородай назвал подрыв автомобиля, в результате чего погиб генерал-лейтенант, террором против конкретных лиц со стороны Украины. Киев прибегает к террористическим методам устранения российских госслужащих, считает он. По его словам, Украина занимается этим давно и в разных частях России.