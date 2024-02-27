В Кремле напомнили о последствиях призывов к акциям в память о Навальном Песков напомнил о правовых последствиях призывов к несанкционированным акциям

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Алексей Навальный

Призывы к несанкционированным акциям влекут за собой юридические последствия для тех, кто на них реагирует, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он отметил, что сторонники умершего оппозиционера Алексея Навального известны своими провокационными призывами, но в Кремле о них пока не слышали, передает ТАСС.

Я не видел и не слышал [призывов]. Эти люди (сторонники Навального, — NEWS.ru) широко известны своими провокационными призывами. <...> Это весьма и весьма пагубная практика, она влечет за собой юридические и правоохранительные последствия для тех, кто как-то реагирует на эти призывы, — сказал он.

Ранее сторонники Навального распространили неподтвержденную информацию, согласно которой планировался обмен Навального на осужденного в Германии россиянина Вадима Красикова. Пресс-секретарь оппозиционера Кира Ярмыш (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) утверждала, что переговоры об обмене были близки к завершению незадолго до смерти Навального.

Песков, комментируя эту информацию, заявил, что ему неизвестно о неких договоренностях между Берлином и Москвой об обмене Навального на Красикова. После смерти российского оппозиционера немецкая сторона, по заверению газеты Financial Times, «охладела» к вопросу обмена.

Навальный скончался 16 февраля в исправительной колонии № 3 «Полярный волк». В УФСИН сообщили, что после прогулки он почувствовал себя плохо и практически сразу потерял сознание. По данным RT, причиной смерти оппозиционера, предварительно, стал оторвавшийся тромб.