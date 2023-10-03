В Кремле напомнили, что стало предтечей ситуации вокруг Карабаха Песков: предтечей ситуации вокруг Карабаха стало признание Пашиняном границ АР

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Ханкенди, Азербайджан

Предтечей нынешней ситуации вокруг Карабаха стало решение самого премьер-министра Армении Никола Пашиняна признать границы Азербайджана по состоянию на 1991 год, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, Кремль не согласен с критикой Еревана в адрес двусторонних механизмов и ОДКБ.

Что касается рассуждений относительно Карабаха, то здесь всегда надо помнить о решении господина Пашиняна, которое он принял в Праге и признал границы Азербайджана по состоянию на 1991 год. Соответственно, он признал территорию Карабаха территорией Азербайджана. Именно это является предтечей всей той ситуации, которая сейчас есть, — заявил представитель Кремля.

Комментируя заявления властей Армении о возможном выходе страны из ОДКБ и критику двусторонних механизмов взаимодействия, Песков указал, что лучше этих инструментов у Еревана ничего нет.

Песков также заявил, что Кремль считает ратификацию Арменией Римского статута МУС некорректным шагом с точки зрения двусторонних отношений. Пресс-секретарь главы государства подчеркнул, что Россия считает армянский народ братским, но к руководству республики у Москвы есть вопросы.