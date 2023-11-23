Россия не отказывалась от переговоров по урегулированию конфликта на территории Украины, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые передает РИА Новости, на Москву не следует оказывать давления, а если давить — то на тех, кто отказывался от диалога.
Только вчера президент, выступая на видеоконференции саммита «Большой двадцатки», заявил, что Россия никогда не отказывалась от переговоров. На нее не надо давить. Отказывались другие. И если уж давить, то надо давить на них, — сообщил Песков.
Он также высказался о давлении Соединенных Штатов на Россию и Китай, которые твердо стоят на своих позициях. Представитель Кремля отметил близость позиций Москвы и Пекина и подчеркнул, что действия американцев абсолютно бесполезны.
Президент России Владимир Путин ранее заявил, что военные действия всегда являются трагедией для людей и страны в целом. Комментируя высказывания коллег по саммиту G20 о ситуации на Украине, российский лидер напомнил, что Москва не отказывалась от мирного диалога с Киевом. По его словам, именно украинские власти публично объявили о выходе из переговорного процесса, а президент Владимир Зеленский подписал указ о запрете вести подобные переговоры.