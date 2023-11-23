В Кремле озвучили позицию России по переговорам с Украиной Песков: Россия никогда не отказывалась от переговоров по конфликту на Украине

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Россия не отказывалась от переговоров по урегулированию конфликта на территории Украины, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые передает РИА Новости, на Москву не следует оказывать давления, а если давить — то на тех, кто отказывался от диалога.

Только вчера президент, выступая на видеоконференции саммита «Большой двадцатки», заявил, что Россия никогда не отказывалась от переговоров. На нее не надо давить. Отказывались другие. И если уж давить, то надо давить на них, — сообщил Песков.

Он также высказался о давлении Соединенных Штатов на Россию и Китай, которые твердо стоят на своих позициях. Представитель Кремля отметил близость позиций Москвы и Пекина и подчеркнул, что действия американцев абсолютно бесполезны.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что военные действия всегда являются трагедией для людей и страны в целом. Комментируя высказывания коллег по саммиту G20 о ситуации на Украине, российский лидер напомнил, что Москва не отказывалась от мирного диалога с Киевом. По его словам, именно украинские власти публично объявили о выходе из переговорного процесса, а президент Владимир Зеленский подписал указ о запрете вести подобные переговоры.