На прошлой неделе на семинаре для сотрудников внутриполитического блока Кремля, куратором которого является первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, поставили ориентир по президентским выборам 2024 года: результат кандидата и явка должны быть выше, чем в 2018 году. Об этом РБК рассказали три источника, знакомых с содержанием мероприятия. Уточняется, что важен не только показатель в процентах, но и поддержка в абсолютных цифрах.