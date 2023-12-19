В Кремле назвали бессмысленными мечты Запада о проигрыше Путина Песков: позиция Запада по Украине не повлияет на ход событий

Фото: МО РФ

Позиция стран Запада, которые мечтают о проигрыше президента РФ Владимира Путина на Украине, не повлияет на ход событий, сообщил на брифинге представитель Кремля Дмитрий Песков. Так он прокомментировал слова главы МИД Великобритании Дэвида Кэмерона о том, что Лондон и Париж будут поддерживать Киев, пока Москва не проиграет, передает ТАСС.

Наверное, мои коллеги из МИД будут это комментировать, но это продолжение хорошо известной позиции. <...> Мы хорошо знаем эту позицию, она не может изменить ход событий, — подчеркнул Песков.

Пресс-секретарь главы государства добавил, что вектор, выбранный Западом, приведет только к истощению его ресурсов. Кроме того, продолжил Песков, будет расти вовлеченность третьих сторон в украинский конфликт.

В середине ноября Кэмерон в ходе первого визита на Украину заявил о приверженности Великобритании продолжать поддержку Киева. Политик подчеркивал, что помощь будут оказывать столько, сколько потребуется.

Позднее глава британского МИД сказал, что боевые действия на Украине угрожают безопасности не только Европы, но и США, поэтому Западу следует сосредоточиться на этом конфликте. При этом Кэмерон выразил опасения, что РФ после победы в СВО придет за добавкой.