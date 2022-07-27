В Кремле надеются, что санкции США против Китая не претворятся в жизнь Песков рассказал, что в Кремле надеются на неудачу Белого дома по введению санкций против Китая

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Администрация президента России

В Кремле надеются, что инициативы чиновников США по введению санкций в отношении поставок энергоресурсов из России в Китай останутся на начальном этапе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что инициатором данного законопроекта выступил не весь Вашингтон, а всего лишь один из американских парламентариев, пишет ТАСС.

Будем надеяться, что эта инициатива [США] так на начальной стадии и останется, — заявил Песков.

Ранее сенатор от Республиканской партии США Марко Рубио представил законопроект о санкциях в отношении Китая за перевозку нефти или сжиженного природного газа из России. По мнению Рубио, покупая нефть у России, в КНР поддерживают её военную операцию на Украине. Законопроект уже получил поддержку от сенаторов Кевина Крамера и Рика Скотта.

Вслед за этим представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что Пекин категорически не согласен с попытками Соединенных Штатов ввести односторонние санкции в отношении поставок российской нефти в КНР. По его словам, Китай и Россия осуществляют нормальное торгово-экономическое сотрудничество на принципах равноправия, обоюдной выгоды и взаимного уважения.