В Кремле надеются, что инициативы чиновников США по введению санкций в отношении поставок энергоресурсов из России в Китай останутся на начальном этапе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что инициатором данного законопроекта выступил не весь Вашингтон, а всего лишь один из американских парламентариев, пишет ТАСС.
Будем надеяться, что эта инициатива [США] так на начальной стадии и останется, — заявил Песков.
Ранее сенатор от Республиканской партии США Марко Рубио представил законопроект о санкциях в отношении Китая за перевозку нефти или сжиженного природного газа из России. По мнению Рубио, покупая нефть у России, в КНР поддерживают её военную операцию на Украине. Законопроект уже получил поддержку от сенаторов Кевина Крамера и Рика Скотта.
Вслед за этим представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что Пекин категорически не согласен с попытками Соединенных Штатов ввести односторонние санкции в отношении поставок российской нефти в КНР. По его словам, Китай и Россия осуществляют нормальное торгово-экономическое сотрудничество на принципах равноправия, обоюдной выгоды и взаимного уважения.