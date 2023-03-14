В Кремле рассказали о планах провести прямую линию в 2023 году Песков: прямая линия с президентом планируется в этом году

Фото: kremlin.ru

Кремль надеется, что президент России Владимир Путин проведет прямую линию в этом году, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, точных сроков пока нет, передает ТАСС.

Будем надеяться, что да, — ответил представитель Кремля на вопрос о проведении прямой линии в этом году.

Представитель Кремля не исключил, что прямую линию могут совместить с большой пресс-конференцией, так как это «востребованные, популярные форматы». При этом 10 февраля Песков утверждал, что формат прямой линии с президентом сохранится.

Представитель Кремля ранее неоднократно говорил, что о дате прямой линии сообщат дополнительно. В 2021 году это мероприятие длилось 3 часа 42 минуты. За это время Путин успел ответить на 68 вопросов.

Согласно данным фонда «Общественное мнение», больше половины россиян (76%) положительно оценивают работу Путина, почти столько же (75%) доверяют ему. О том, что глава государства работает на своём посту плохо, заявили всего 13% опрошенных. При этом ВЦИОМ ранее опубликовал отчет, согласно которому 73% россиян доверяют президенту.