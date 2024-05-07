В Кремле началась церемония инаугурации Путина

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

В Кремле началась церемония вступления Владимира Путина в должность президента России, инаугурация по традиции проходит в Большом Кремлевском дворце. Менее чем через час Путин, набравший 87,28% голосов избирателей по итогам выборов, в пятый раз займет высший государственный пост страны.

В Андреевский зал Большого Кремлевского дворца знаменосцы роты почетного караула Президентского полка вносят государственный флаг России и президентский штандарт. Далее военнослужащие Президентского полка вносят из Владимирского зала знак президента РФ и специальный инаугурационный экземпляр Конституции России, которые председатель Конституционного суда Валерий Зорькин поместит на трибуне, где Путин примет присягу.

На трибуну поднялись председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, спикер Госдумы Вячеслав Володин и председатель Конституционного суда Валерий Зорькин.

Ранее журналист Павел Зарубин показал кадры обновленного российского автомобиля Aurus Senat, предназначенного для инаугурации Путина. В ролике можно заметить, что у машины заменили переднюю оптику, бампер, капот, решетку и крылья.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин отмечал, что консолидация общества вокруг Владимира Путина поведет страну к новым победам. Парламентарий назвал главу государства преимуществом России. По его словам, Путин доказал преданность стране.