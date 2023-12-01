В Кремле объявили о закате америкоцентричного мира Песков: америкоцентричный мир завершается

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Дмитрий Песков

США действительно являются одной из крупнейших экономик, однако она такая не единственная, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, мир становится все более разнообразным, поэтому америкоцентричная система подходит к своему концу, передает ТАСС.

Стоит добавить, что США — это крупнейшая экономика, но не единственная. Есть экономика, которая догоняет США по пятам, это Китай. Есть растущие экономики, у которых есть свои потребности в энергоресурсах. Мир более многообразен, чем США. Америкоцентричный мир завершается, наступает период многообразия, — заявил Песков.

Вместе с тем пресс-секретарь президента отметил, что антироссийские санкции со стороны Вашингтона будут действовать еще долгие годы. По его словам, США продолжат оказывать давление на РФ, в том числе в сфере международных торговых и экономических отношений. Россия выстраивает свои линии исходя из этого прогноза, уточнил Песков.

Ранее стало известно, что МИД Финляндии организовал обучающие курсы по антироссийским санкциям. В ведомстве считают, что это повысит эффективность ограничений. Пройти обучение могут все желающие.