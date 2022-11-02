В Кремле исключили сокращение соцвыплат в следующем году Песков заявил, что рисков сокращения социальных выплат в следующем году нет

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Дмитрий Песков

Риски сокращения социальных выплат в следующем году отсутствуют, заявил в разговоре с журналистами пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, эти выплаты для распределения бюджета являются абсолютным приоритетом, передает ТАСС.

Нет, социальные обязательства государства являются абсолютным приоритетом, — ответил Песков на предположения аналитиков о возможности сокращения соцвыплат.

Ранее о расширении перечня социальных выплат говорил глава Национальной системы платежных карт Владимир Комлев. Он отмечал, что среди новых выплат появятся ежемесячные государственные, социальные, специальные стипендии; компенсация расходов на ЖКХ, финансовая поддержка безработных, компенсация расходов на газификацию жилья и другие.

12 октября мэр Москвы Сергей Собянин принял решение об индексации социальных выплат в столице на 10% с 1 января 2023-го. Пособия будут проиндексированы для граждан старшего поколения и семей с детьми.