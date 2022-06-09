В Кремле исключили новые отключения от газа

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Газораспределительная станция

Представитель Кремля Дмитрий Песков исключил новые отключения западных стран от российского газа. По его словам, партнеры, которые были не готовы к предложенным условиям, уже отключены, остальные намерены продолжить сотрудничество, передает ТАСС.

Нет, [новых отключений не планируется]. Система работает, система налажена. Те, кто получает газ, они уже работают по новой системе, которая прописана в соответствующем указе президента России, — сказал пресс-секретарь президента.

Генеральный директор Института региональных проблем Сергей Правосудов считает, что европейские страны, который отказались платить за российский газ в рублях, в любом случае начнут перекупать отечественное топливо. Эксперт объяснил это тем, что Запад сможет оформить процедуру как приобретение партии сжиженного сырья

Ранее заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский заявил, что Евросоюз начал разработку седьмого пакета санкций против РФ. По его словам, новые рестрикции могут коснуться поставок газа из России и отключения еще нескольких российских банков от SWIFT. Среди них назван Газпромбанк, через который осуществляется схема оплаты за голубое топливо из РФ.