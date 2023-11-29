В Кремле допустили встречу Путина и Пашиняна в конце декабря Песков: Путин может встретиться с Пашиняном на неформальном саммите СНГ

Фото: kremlin.ru

Никол Пашинян и Владимир Путин

Президент РФ Владимир Путин пока не планирует проводить телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, сообщил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков. При этом представитель Кремля допустил, что лидеры стран могут встретиться в ходе неформального саммита СНГ в конце декабря в Санкт-Петербурге. Запись разговора опубликовал Telegram-канал «Вы слушали Маяк».

Вы знаете, что намечено мероприятие традиционное новогоднее в конце декабря (неформальный саммит СНГ. — NEWS.ru). Оно будет рабочее. В случае если господин Пашинян туда приедет, а его ждут, как и всех, то будет прекрасная возможность поговорить. Если главы государств не посчитают необходимым сделать это ранее. Это будет их решение, — сказал Песков.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова призвала дождаться конкретных действий от Никола Пашиняна в связи с его возможным участием в заседании ЕАЭС и неформальном саммите СНГ. По словам дипломата, следует формировать позицию и комментировать действия армянских властей исходя из реальности.

До этого помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Пашинян может приехать на неформальную традиционную встречу лидеров стран СНГ в Санкт-Петербург. Он выразил надежду на то, что армянский премьер приедет, чтобы принять эстафетную палочку у президента РФ Владимира Путина и стать на заседании председателем. Комментируя возможный визит российского лидера в Армению, Ушаков заявил, что это может произойти «когда-нибудь».