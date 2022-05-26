В Кремле допустили создание особой экономической зоны в Донбассе

Дмитрий Песков / Фото Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Донецкая и Луганская народные республики являются независимыми государствами, но вопросы их развития очень актуальны. Таким образом представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал инициативу «Единой России» о создании особой экономической зоны в Донбассе, его слова приводит РИА Новости.

Безусловно, вопросы развития <...> ДНР и ЛНР, независимость которых мы признаём, <...> весьма и весьма актуальны, — сказал он.

Об идее «Единой России» относительно особой экономической зоны в Донбассе ранее рассказал секретарь генсовета партии Андрей Турчак. Он также добавил, что предлагается обеспечить возврат определенной доли капитальных затрат при строительстве производственных объектов в рамках экономической интеграции и восстановления региона.

До этого стало известно, что в России может появиться федеральная служба при Минстрое, призванная восстановить разрушенные здания и инфраструктуру в ДНР и ЛНР. Основная часть средств на это будет направлена из госбюджета РФ. Специалисты полагают, что данная мера позволит расширить отечественную стройотрасль на 20%.