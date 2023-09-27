В Кремле дали политическую оценку выступлению эсэсовца в Канаде Песков: канадские власти обязаны предать правосудию бывшего бойца СС

Фото: AP/ТАСС

Москва считает, что канадские власти обязаны предать правосудию бывшего бойца СС, который выступил ранее в парламенте, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости. Подобные преступления не имеют срока давности, добавил он.

Мы слышали заявления Польши, что они тоже собираются инициировать вопрос преследования по закону этого нациста. То, что здесь не может быть сроков давности у таких преступлений, это очевидно. Мы считаем, что канадские власти обязаны предать правосудию или выдать тем, кто собирается предать правосудию этого преступника, — заявил Песков.

Что касается парламента Канады, то он должен обличить нацизм, добавил пресс-секретарь президента. В противном случае его репутация будет запятнана безвозвратно.

Россия бы предпочла услышать международную реакцию на данный инцидент, а не наблюдать молчание, добавил он. По словам Пескова, в этом случае даже нет места судебному разбирательству, потому что речь однозначно идет о нацисте.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что произошедшее в канадском парламенте стало резонансной историей. По ее словам, в отличие от предыдущих ситуаций, эта действительно взорвалась, а отказ международного сообщества официально осудить инцидент является позором.