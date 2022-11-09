В Кремле дали первые комментарии по выборам в Конгресс США Песков: выборы в Конгресс США важны, но отношения с Россией останутся плохими

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Выборы в палату представителей Конгресса США важны, но серьезного изменения отношений с Россией ждать не приходится, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его мнению, отношения между государствами продолжат оставаться плохими, передает ТАСС.

Они важны, но серьезно преувеличивать их значение в краткосрочной и среднесрочной перспективе для наших отношений не приходится. Отношения будут оставаться плохими, — считает Песков.

Тем не менее он подчеркнул, что в Кремле внимательно анализируют всю поступающую информацию.

9 ноября в США завершились выборы в законодательный орган страны. По данным NBC, члены Республиканской партии США смогут забрать в палате представителей конгресса 219 мест с погрешностью в 13 мест, демократы же займут 216 позиций. Для того чтобы контролировать нижнюю палату, партии необходимо занять 218 кресел. Официальные данные в настоящий момент не опубликованы, подсчеты продолжаются.

Ранее экс-президент США Дональд Трамп сообщил о массовых сбоях, которые наблюдаются в ходе промежуточных выборов в разных городах страны. Он призвал своих сторонников выходить на протесты.